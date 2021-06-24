Горняк22: Барнаулец продал иномарку, которую взял в аренду

Барнаулец решил схитрить, продав иномарку, которую взял в аренду. За это угодил в колонию строгого режима.

Как рассказала «АП» помощник прокурора края Мария Антошкина, в марте 2020 года мужчина заключил договор аренды автомобиля с правом последующего выкупа. Получив ключи от машины, свидетельство о регистрации, пользовался ею. Только плату за иномарку хозяин так и не получил. А затем узнал, что в мае 2020 года машина была и вовсе продана… Тогда и обратился в полицию.

Теперь мужчине, обманувшему арендодателя, предстоит провести за колючкой 2 года 5 месяцев. А также суд обязал его возместить ущерб потерпевшему – более 400 000 рублей.

Барнаул

Алтайская правда