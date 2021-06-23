Горняк22: 14-летняя девочка умерла от удара током в Алтайском крае

В одном сел Алтайского края 14-летнюю девочку ударило током в бане. Разряд был такой силы, что подросток умерла на месте.

Это произошло в Тальменском районе. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказала помощник руководителя следственного управления СКР по краю Елена Коновалова, девочка получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

Предварительно установлено, что отец ребенка установил душевую кабину и водонагреватель в бане. Сделал это сам. При этом были нарушены правила технической безопасности.

Сейчас назначен комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Тальменский район

Алтайская правда