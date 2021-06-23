Горняк22: 15 лет особого режима получил иностранец-педофил в Алтайском крае

Суд в Алтайском крае признал 41-летнего иностранного гражданина виновным сразу по четырем статьям, касающимся педофилии. Приезжего отправили в колонию особого режима на 15 лет.

Как сообщает алтайский Следком, с января по апрель 2020 года осужденный в одном из популярных мессенджеров знакомился с маленькими (8–11 лет) девочками, живущими в Алтайском крае, списывался с ними и отправлял видеоролики и фотографии порнографического характера, а также вел беседы на сексуальную тематику.

В списке вмененных педофилу статей также фигурирует п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ – это сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием его беспомощного состояния. Гражданином какой страны является осужденный, в следкоме не уточнили.

Алтайская правда