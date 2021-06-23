Горняк22: Житель Алтайского края искромсал ножом мужчину, к которому пришел в гости

В Алтайском крае 65 ударов ножом нанес 44-летний мужчина знакомого, к которому пришел в гости. Что привело мужчину в такую ярость, выясняли следователи.

Сейчас расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его фигурантом является житель Шипуновского района.

Как рассказала помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Елена Коновалова, это случилось ночью в середине февраля 2021 года. Обвиняемый находился в гостях у мужчины. Употреблял спиртные напитки.

В ходе застолья между знакомыми произошел конфликт из-за того, что гость не хотел уходить. При этом он взял кухонный нож и нанес хозяину дома не менее 65 ударов в область жизненно важных органов.

После этого скрылся с места преступления. В свою очередь от полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Шипуновский район

Алтайская правда