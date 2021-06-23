ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула распродала имущество своего квартиранта

Горняк22
6 часов Ago

Жительница Барнаула приговорена к 240 часам обязательных работ за растрату. Она распродала имущество своего квартиранта более чем на 30 тысяч рублей.

Суд установил, что в октябре 2019 года женщина сдала квартиру молодому человеку, приехавшему из другого субъекта РФ. Спустя некоторое время, квартиранта забрали в полицию.

Узнав об этом, хозяйка вывезла вещи арестованного в свой гараж, хотя договор аренды еще действовал. Затем женщина начала их распродавать и успела растратить имущество квартиранта на сумму в размере 31 тысячи рублей. Эти деньги с нее взысканы.

Барнаул 

Алтайская правда

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