Горняк22: Руководство заринского сельхозкооператива будут судить за смерть четверых рабочих
Председатель и главный инженер одного из сельскохозяйственных кооперативов Заринского района предстанут перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель четверых рабочих.
В алтайском Следкоме сообщили, что в феврале обвиняемые отправили работников предприятия чистить крышу здания зерносклада от снега. В ходе очистки снежная масса сошла с крыши, увлекши с собой и насмерть придавив четверых рабочих.
Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: алтайский следком
Заринский район