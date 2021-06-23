Горняк22: Руководство заринского сельхозкооператива будут судить за смерть четверых рабочих

Председатель и главный инженер одного из сельскохозяйственных кооперативов Заринского района предстанут перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель четверых рабочих.

В алтайском Следкоме сообщили, что в феврале обвиняемые отправили работников предприятия чистить крышу здания зерносклада от снега. В ходе очистки снежная масса сошла с крыши, увлекши с собой и насмерть придавив четверых рабочих.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: алтайский следком

Заринский район

Алтайская правда