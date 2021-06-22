Горняк22: Что случилось с попавшими в ДТП с поездом детьми в Алтайском крае

Дети, находившиеся в автомобиле, попавшем в аварию на железнодорожном перегоне в Зональном районе, осмотрены хирургом, травматологом и нейрохирургом бийской ЦГБ.

«Переломов нет, повреждения внутренних органов также не выявлено, ушибы и острая реакция на стресс. В госпитализации не нуждались. Детей забрал дедушка, сейчас они находятся под амбулаторным наблюдением педиатра», — сообщает пресс-служба алтайского Минздрава.

Напомним, 20 июня в 15:50 на железнодорожном переезде на участке Зональный – Чемровка легковой автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом на красный свет. Водитель и пассажирка погибли на месте, дети выжили.

Фото: ГУ МЧС по АК

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Алтайская правда