Горняк22: Бийчанин хотел сэкономить и потерял 10 000 рублей

54-летний бийчанин получил сообщение от якобы представителя топливной компании, в котором с большой скидкой предлагалось оформить топливную карту.

Мужчина перешел по ссылке, заполнил форму, ввел банковские реквизиты. Затем с его счета списалось 10 000 рублей. Однако обратной связи не воспоследовало. Тогда потерпевший позвонил на горячую линию компании и узнал, что никаких таких акций она не устраивала.

Ставший жертвой мошенничества бийчанин обратился в полицию. В настоящий момент устанавливаются причастные к афере лица.

Новости Бийска

Алтайская правда