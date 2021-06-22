ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Бийчанин хотел сэкономить и потерял 10 000 рублей

Горняк22
10 часов Ago

54-летний бийчанин получил сообщение от якобы представителя топливной компании, в котором с большой скидкой предлагалось оформить топливную карту.

Мужчина перешел по ссылке, заполнил форму, ввел банковские реквизиты. Затем с его счета списалось 10 000 рублей. Однако обратной связи не воспоследовало. Тогда потерпевший позвонил на горячую линию компании и узнал, что никаких таких акций она не устраивала.

Ставший жертвой мошенничества бийчанин обратился в полицию. В настоящий момент устанавливаются причастные к афере лица.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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