Горняк22: Внезапный фонтан забил в Барнауле из поврежденной трубы

На пересечения улиц Антона Петрова и Попова в Барнауле прорвало трубу. Неисправность уже устранена.

СГК сообщают, что прорыв произошел в ходе гидравлических испытаний магистральной тепловой сети №33. Энергетики уточнили, что вода не была горячей.

«Напомним, температура воды в трубопроводах на время опрессовки не превышает 40 °C», — гласит текст сообщения.

Выход воды уже остановлен на дорожную обстановку происшествие не повлияет.

Фото: скриншот видео

Барнаул

Алтайская правда