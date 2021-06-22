ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Внезапный фонтан забил в Барнауле из поврежденной трубы

Горняк22
10 часов Ago

На пересечения улиц Антона Петрова и Попова в Барнауле прорвало трубу. Неисправность уже устранена.

СГК сообщают, что прорыв произошел в ходе гидравлических испытаний  магистральной тепловой сети №33. Энергетики уточнили, что вода не была горячей.

«Напомним, температура воды в трубопроводах на время опрессовки не превышает 40 °C», — гласит текст сообщения.

Выход воды уже остановлен на дорожную обстановку происшествие не повлияет.

Фото: скриншот видео

Барнаул 

Алтайская правда

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