Горняк22: Внезапный фонтан забил в Барнауле из поврежденной трубы
На пересечения улиц Антона Петрова и Попова в Барнауле прорвало трубу. Неисправность уже устранена.
СГК сообщают, что прорыв произошел в ходе гидравлических испытаний магистральной тепловой сети №33. Энергетики уточнили, что вода не была горячей.
«Напомним, температура воды в трубопроводах на время опрессовки не превышает 40 °C», — гласит текст сообщения.
Выход воды уже остановлен на дорожную обстановку происшествие не повлияет.
Фото: скриншот видео
Барнаул