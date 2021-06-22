Горняк22: Жительницу Барнаула обобрали и избили до смерти

Поездка в гости к знакомым закончилась трагедией для молодой жительницы Барнаула. Ее обобрали и избили так, что она скончалась. Теперь зверские «приятели» надолго отправились в колонию.

Исчезла дочь

То, что с 34-летней Ольгой Б. произошло что-то неладное, ее мать поняла 5 февраля 2020 года. Накануне дочь уехала к подруге в село Повалиха Первомайского района, где планировала остаться ночевать. А на следующее утро до нее стало невозможно дозвониться. Абонент был постоянно недоступен… Это насторожило женщину, так как Ольга практически никогда не выпускала телефон из рук, активно общалась в социальных сетях. Тогда мать позвонила в Повалиху друзьям дочери. И выяснилось, что вечером 4 декабря она, вызвав такси, отправилась в Барнаул, где собиралась заехать в гости к своим друзьям – парню по имени Дмитрий, которому требовалось вернуть сим-карту, и его подруге. С этой парой Ольга познакомилась через своего дядю.

Мать разыскала подружку Дмитрия, и та согласилась проводить ее в дом, который пара арендовала на улице Автотранспортной в Барнауле. Женщина ничего подозрительного не заметила. Во дворе было все спокойно, в доме свет не горел, входная дверь была закрыта. Ничего не оставалось, кроме как ехать домой… Но Ольга так и не появилась. Тогда ее мать обратилась с заявлением о безвестном исчезновении дочери в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по Барнаулу. Через четыре дня ей позвонил полицейский и сообщил, что нашли тело Ольги, закопанное в снегу в ограде того самого дома.

Увидели деньги и…

Как выяснилось в дальнейшем, «экскурсовод», провожая мать Ольги к дому, прекрасно знала, что произошло накануне. Молодую женщину избивали, а потом закапывали в снег на глазах у этой самой «подруги».

Как рассказал «АП» следователь Октябрьского межрайонного отдела Барнаула регионального Следкома РФ Константин Борвих, свидетельница заявила, что очень боялась своего сожителя и его друга, которые расправились с Ольгой Б. Поэтому и не сказала правду матери погибшей.

По словам свидетельницы, с Ольгой она оказалась случайно в общей компании. Потом стали часто встречаться, общаться. В сентябре 2019 года новая подруга познакомила ее с Дмитрием Г. Парень отличался грубым, агрессивным характером, увлекался горячительными напитками. В свои 20 лет уже отбывал наказание за какое-то преступление. Но когда он предложил девушке жить вместе, та согласилась.

В конце января 2020 года к ним с Дмитрием приехал Юрий М., с которым молодой человек вместе отбывал наказание в местах лишения свободы. Попросился у них пожить.

Вечером 4 февраля, когда к ним приехала Ольга Б., вся компания была в сборе. Гостье обрадовались, ведь она привезла горячительные напитки и угощение. Спустя некоторое время они закончились. Тогда гостья ради продолжения банкета достала из кармана своего пуховика деньги, а хозяйка отправилась в магазин… Так происходило несколько раз. И все общались между собой вполне мирно, доброжелательно.

Но лишь до того момента, как Ольга перестала «спонсировать» застолье. Сказала, что остальные деньги она оставила, чтобы заплатить за детский сад, ведь она одна воспитывала маленького сына.

Только такие аргументы не понравились Дмитрию Г. Он очень настойчиво стал выпрашивать деньги. Ольга на эти требования не реагировала. Тогда он пустил в ход кулаки. Избивая женщину, клялся, что все вернет. Увидев это, к нему присоединился еще и приятель. Когда Ольга упала на пол, ее стали пинать.

Подруга все это наблюдала в сторонке и сразу заметила, как у гостьи резко опухло лицо, под глазами появились кровоподтеки, губа была разбита. С трудом поднявшись, Ольга подошла к своему пуховику, достала из кармана 2000 рублей и передала их Дмитрию Г., который просил взаймы именно эту сумму. Кроме того, уже поняв, что расправился с гостьей «по полной», он забрал ее телефон Samsung. Обещал вернуть позже, но потом подарил его своей бывшей девушке… Затем также выяснилось, что из кармана пуховика пропало еще 7000 тысяч рублей.

Компания продолжала веселиться. А проснувшись утром, они увидели, что Ольга мертва. Поначалу испугались, затем стали думать, что делать с телом. Решили, что вытащат женщину на улицу и закопают в снег, а потом уже что-нибудь еще придумают. Напоследок сняли с убитой золотые серьги.

Самое интересное, что, сдав в ломбард золотое украшение и выручив за него 5000 рублей, вся компания поехала к дяде Ольги. Ему рассказали, что его племянница умерла и они теперь не знают, что делать. Мужчина выгнал их. Но в полицию не заявил, так как тоже, оказывается, боялся Дмитрия и Юрия.

Когда всю компанию задержали, Дмитрий требовал от своей подруги, чтобы она не рассказывала правду полицейским. А говорила, будто Ольга привезла ему сим-карту и уехала в неизвестном направлении.

По заслугам

Во время следствия мужчины своей вины не признали. Дмитрий утверждал, что бил Ольгу только Юрий, а он ничего подобного не делал. Его подельник отказался что-либо объяснять, сославшись на статью 51 Конституции РФ.

Но оба фигуранта ответили в суде за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, за разбой и кражу. При назначении наказания было учтено, что все эти преступления они совершили группой.

Дмитрий Г. получил 17 лет 6 месяцев лишения свободы, его подельник – 13 лет 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Барнаул

Алтайская правда