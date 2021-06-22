Горняк22: Крупный пожар произошел на улице Попова в Барнауле

Более 200 квадратных метров составила площадь пожара, который произошел вечером 21 июня по улице Попова, 250 в Барнауле. Огонь охватил складское помещение. К счастью, никто не пострадал.

Как рассказали «Алтайской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, сообщение о возгорании поступило в 19:13. На момент прибытия первого подразделения пожарных одноэтажное железобетонное здание с деревянными перекрытиями горело открытым огнем. Была угроза возгорания соседних построек.

Из здания вынесли 5 кислородных и 2 газовых баллона. Примерно через час, в 20:20, пожар был ликвидирован.

Из-за сильного задымления привлекались 3 звена газодымозащитной службы. Всего в тушении были задействованы 9 единиц техники и 38 человек личного состава противопожарной службы. Также на место выезжала скорая помощь, полиция и газовая служба.

В результате пожара повреждены кровля, стены и перекрытия здания. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Барнаул | Пожар

Алтайская правда