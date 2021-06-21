Горняк22: Что за праздник Духов день 2021 и что церковь говорит о Святом Духе и Троице

Цветы. Белый. Свет Фото: Pixabay

Духов день — это одно из названий православного праздника День Святого Духа. В этот день верующие чтят и славят третью божественную сущность Троицы

В 2021 году Духов день – в понедельник, 21 июня.

День Святого Духа отмечают на следующий день после праздника Святой Троицы. Он продолжает празднование, начатое накануне.

На Троицу православные христиане вспоминают о том, как на пятидесятый день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков пламени. После этого они заговорили на разных языках и впоследствии разошлись проповедовать христианство по другим странам.

Когда на учеников Христа сошел Святой Дух, людям была явлена третья божественная сущность Троицы. Христиане верят, что Бог един в трех лицах. По преданию, ирландский святой Патрик объяснял этот догмат на примере трилистника – три листка, которые одновременно являются один целым. Это Бог-Отец, Бог-Сын (Иисус Христос) и Бог-Дух Святой.

В православной молитве «Символ веры» этот догмат выражается в строчке:

«Верую… в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки», – цитирует издание «Фома».

В иконографии Святой Дух изображается в виде пламени или белого голубя.

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