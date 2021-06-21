Горняк22: Кто такие колодезники, которых почитали 21 июня: народные приметы и поверья

Колодец. Ведро Фото: Pixabay

Почему 21 июня люди старались вырыть колодец и чем значим этот день в 2021 году. Рассказываем о народных приметах и почитаемых святых

21 июня православные чествуют великомученика Феодора Стратилата. Он пострадал за веру в 319 году. А в народе почитали колодезников. Людей, которые находили места с подземными ключами и строили колодцы. Считалось, что если вырыть колодец именно 21 июня, то вода в нем всегда будет чистой и целебной.

Как пишет Gismeteo.ru, в этом году 21 июня состоится летнее солнцестояние с длинным днем и короткой ночью.

Народные приметы на 21 июня:

1. Если в этот день гром звонкий — жди сильного ливня, если глухой — небольшого дождика.

2. Раскаты грома во время грозы предвещают затяжную непогоду.

3. Много росы с утра – день будет ясным.

4. Град 21 июня сулит холодное лето, но хороший урожай.

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