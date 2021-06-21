Горняк22: Депутаты АКЗС поспорили, но в итоге сделали патент для торговцев более удобным

Магазин, торговый зал Фото: Анна Меньшикова

Фактически алтайские депутаты применили нормы единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который отменили с 1 января 2021 года, к патентной системе

Депутаты АКЗС сделали более гибкими налоговые условия для предпринимателей, которые купили патенты и занимаются розничной торговлей. Решение о послаблении режима народные избранники приняли на сессии алтайского парламента 18 июня.

Что изменилось

До принятия изменений размер потенциально возможного годового дохода, исходя из которого исчисляется стоимость патента, рассчитывался со всей площади торгового помещения. То есть в расчет попадали площади кабинетов, туалетов, коридоров и т. д. После принятия поправок цена патента будет определяться, исходя из площади только торгового зала.

Максимальный размер торговой площади, разрешенной для получения патента – 150 «квадратов».

Эта проблема оказалась масштабной для сельской местности, сообщил бизнес-омбудсмен края Андрей Осипов.

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«В сельской местности у нас есть магазины, которые находятся в помещениях бывших контор колхоза. Помещения в 500 кв. метров, а площадь торгового зала – 40 кв. метров. Представьте, какая стоимость была бы для этих предпринимателей. Ну и магазин и торговый зал – это разные вещи», – заявил Осипов.

Он также добавил, что патенты на розничную торговлю с торговыми залами купили 5,5 тыс. предпринимателей региона, и эта проблема «рано или поздно коснулась бы всех».

«Получаются двойные стандарты»

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Молотов первым взял слово после выступления Осипова. Справедливоросс заявил, что эсэры, конечно, закон поддержат, но к разработчикам есть вопросы.

«Меня смущает одно: есть финансово-экономическое обоснование к этому закону, где говорится, что, по мнению разработчиков закона, его принятие не приведет к выпадающим доходам в бюджет, но, чтобы сделать такой вывод, необходимо указать статистические сведения», – развел руками Молотов.

Он продолжил: снижается стоимость патента для предпринимателей с соответствующим видом деятельности, соответственно, надо понимать, сколько предпринимателей по нему получили патенты в 2021 году, во сколько они им обошлись – и это позволит выяснить объем выпадающих доходов.

«Я задавал вопрос разработчикам: сколько таких предпринимателей, кто они? Все, что они могли назвать – это фамилию депутата АКЗС от фракции «Единой России». Получается, что мы принимаем закон для кого-то конкретно? Если нет, то назовите число. Иначе получаются двойные стандарты», – горячился Молотов.

На эмоциональную отповедь Молотова отреагировал спикер заксобрания Александр Романенко.

«Мне удивительно. Вы же должны знать налоговое законодательство. Мы же ничего не меняем в законе», – уточнил Романенко.

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Андрей Осипов также парировал Молотову. Бизнес-омбудсмен припомнил справедливороссу, что их фракция – единственная не пригласила его на заседание. Уполномоченный по правам предпринимателей заверил, что ответил бы на все вопросы эсэра:

«Александр Владимирович (Молотов, – прим. ред.), еще раз повторяю: это касается 6 тыс. предпринимателей, а не одного депутата фракции «Единая Россия». То есть 6 тыс. предпринимателей попали бы в неприятную ситуацию, если бы мы не приняли этот закон».

Поддержали «самых маленьких»

Депутат АКЗС, глава реготделения «Деловой России» Юрий Матвейко напомнил, что после отмены ЕНВД «самые маленькие» представители бизнеса получили серьезный рост налогов, и данный законопроект позволит «сохранить большой слой малого предпринимательства».

Глава фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб также заявил, что видит сложности рынка, и единороссы поддержат предпринимателей.

«Послабления в патентной системе сработали как никогда вовремя и своевременно», – резюмировал Приб.

Законопроект единогласно поддержали 54 депутата, не голосовали четверо.

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