Горняк22: Начальник отдела одного из заводов Барнаула получил взятку в 700 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела закупок одного из барнаульских заводов. Он подозревается в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере.

В течение двух лет: с 2018 по 2020 год начальник отдела закупок одного из заводов Барнаула получил от директора ООО коммерческий подкуп — более 700 тысяч рублей. Деньги предназначались за выбор именно этого общества в качестве поставщика технической продукции.

Сегодня следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, сообщает СК по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда