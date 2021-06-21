Горняк22: Начальник отдела одного из заводов Барнаула получил взятку в 700 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела закупок одного из барнаульских заводов. Он подозревается в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере.
В течение двух лет: с 2018 по 2020 год начальник отдела закупок одного из заводов Барнаула получил от директора ООО коммерческий подкуп — более 700 тысяч рублей. Деньги предназначались за выбор именно этого общества в качестве поставщика технической продукции.
Сегодня следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, сообщает СК по Алтайскому краю.
Барнаул