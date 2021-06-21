Горняк22: За сутки в Барнауле произошло 6 пожаров: горели постройки, дома, гаражи

За сутки в Алтайском крае произошло 49 пожаров, шесть из них – в Барнауле. В краевом центре горели дома, дворовые постройки и гаражи.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на улице Байкальской загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарных открытым огнем горели баня и гараж, пламя грозило перекинуться на соседние здания. Пожар тушили 30 человек и 8 единиц техники. Огонь прошелся по площади около 150 кв. метров.

Пожар произошел в частном деревянном доме в проезде Фроловых. Его площадь составила порядка 300 кв. метров. Около часа потребовалось 37 специалистам и 10 единицам техники, чтоб ликвидировать возгорание.

Еще более серьезный пожар произошел в Барнауле вечером. На улице Парижской Коммуны загорелись металлические гаражи. В условиях сильного задымления работали три звена газодымозащитной службы. Огонь охватил около 100 кв. метров, и от него пострадали несколько гаражей и три легковых автомобиля.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Барнаул | Пожар

Алтайская правда