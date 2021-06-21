Горняк22: В Бийске в трамвайные провода попала молния

Накануне на некоторые районы Алтайского края обрушился грозовой фронт. Досталось и Бийску, сначала его накрыло пыльной бурей, а потом на город налетела гроза с молниями.

Очевидцы сообщают, что сначала на трассе перед въездом в город резко снизилась видимость, а потом налетел ветер, который поднял пыльную тучу. Вслед за бурей нагрянула гроза.

Как сообщает паблик «Инцидент Бийск», молния ударила в провода трамвайной линии на улице Коммунарской. В результате произошло возгорание. Хотя другие очевидцы утверждают, что это просто у транспорта замкнули провода.

Не менее впечатляющими разряды молнии были и в селе Советском. Как пишут местные жители, здесь заметили и шаровую молнию.

Фото: сообщество «Инцидент Бийск»

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Алтайская правда