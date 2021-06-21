Горняк22: Рецидивист из алтайского села украл у соседей лапшерезку и 10 пар обуви

В отделение полиции поступило сообщение от жительницы села Елбанка Усть-Пристанского района. Она рассказала, что пока никого не было дома, ее ограбили.

Вор пробрался в дом, взломав пластиковое окно на веранде. После его визита пропали украшения, верхняя одежда и десять пар мужской обуви. Также он позарился на бытовую технику и унес пылесос, тостер, электромясорубку и даже лапшерезку. Ущерб составил около 50 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее неоднократно судимый 50-летний мужчина. Подозреваемый рассказал, что его соседи долгое время отсутствовали, поэтому он решил воспользоваться ситуацией и совершил кражу.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска вор еще не успел продать похищенное. Все вещи были возвращены хозяйке.

Возбуждено уголовное дело, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Усть-Пристанский район

Алтайская правда