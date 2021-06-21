Горняк22: На железнодорожном переезде в Алтайском крае погибли два человека
20 июня в Алтайском крае произошло серьезное ДТП на железнодорожном переезде. В результате погибли два человека и двое детей госпитализированы.
20 июня в 11:50 (мск) на железнодорожном переезде на участке Зональный – Чемровка произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся грузовым поездом.
Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось.
Водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте, двое детей госпитализированы.
Как сообщили в пресс-службе ЗСЖД, схода подвижного состава и остановки движения пассажирских поездов не было.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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