Горняк22: В Бийске не нашлось много желающих встретить День города на 30-градусной жаре

День города в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Вместо того, что петь казачьи песни и учиться рукоделию на мастер-классах, бийчане предпочли перебраться на пляжи у реки Бия

Администрация Бийска в виду некруглой даты дня рождения города (ему исполнилось 312 лет) 18 июня решила отметить камерно – вечером, после работы, бийчан ждали в различных локациях старого города. От массовых мероприятий было решено отказаться, все локации были расположены, что называется, на свежем воздухе и далеко друг от друга.

Горожанам обещали бальные танцы, мастер-классы, живую музыку, экспозиции художественных работ и экскурсии по старинной части города. Была даже локация, организованная Бийской епархией – здесь можно было послушать мужской хор певчих Успенского кафедрального собора и позаниматься каллиграфией.

Однако бийчан на празднике было мало, даже слишком – всегда пустынные улочки старого центра так и остались такими даже в День города. Скорее всего, причиной стала 30-градусная жара.

По данным «Бийского рабочего», вечером 18 июня на пляжах города яблоку негде было упасть, людей было столько, что бийчане даже не могли найти места, чтобы положить полотенце. Причем, многолюдно было не только на открытых, но и пока закрытых пляжах – отдыхающие были замечены даже вдоль берегов у понтонного моста, где бийчане практически никогда не купаются.

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