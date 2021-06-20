Горняк22: В Кемеровской области потерпел крушение самолет с парашютистами

7 человек погибли при крушении самолета с парашютистами в Кемеровской области. Воздушное судно совершало тренировочный полет, и у него отказал один из двигателей.

19 июня утром самолет L-410 осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай в Кемеровской области. После взлета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей. Самолет стал возвращаться на аэродром, но при развороте задел деревья крылом и упал, пишут «Известия».

В результате погибли 7 человек и 17 пострадали.

По данному факту следственным управлением СК РФ на транспорте проводится проверка.

Алтайская правда