Горняк22: Мошенники уговорили жителя Рубцовска взять кредит в полмиллиона рублей

Накануне в полицию обратился 26-летний житель Рубцовска. Он сообщил, что мошенники заставили его обманом взять кредит в 500 тысяч рублей.

Молодому человеку позвонил с номера, начинающегося с кода 495, неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что взломан его лицевой счет. Чтобы препятствовать действию мошенников, необходимо оформить кредит и перечислить деньги его на различные счета.

Такая схема «борьбы» с аферистами показалась мужчине вполне надежной, и рубцовчанин через мобильное приложение подал заявку на получение кредита. После он снял деньги в банкомате и перевел 500 тысяч рублей на счета мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Новости Рубцовска

Алтайская правда