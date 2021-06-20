ГОРНЯК22 21.06.2021
Алтайский край

Горняк22: СК по Алтайскому краю проводит проверку по факту гибели двух людей на пожаре

Горняк22
1 день Ago

Утром 16 июня в одном из сел Благовещенского района загорелся частный дом. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела 61-летнего мужчины и 50-летней женщины.

По данному факту Следственный комитет РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Благовещенский район 

Алтайская правда

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