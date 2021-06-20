Горняк22: СК по Алтайскому краю проводит проверку по факту гибели двух людей на пожаре
Утром 16 июня в одном из сел Благовещенского района загорелся частный дом. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела 61-летнего мужчины и 50-летней женщины.
По данному факту Следственный комитет РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Благовещенский район