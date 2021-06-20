Горняк22: Бийчанин купил у мошенников по акции несуществующий бензин

Житель Бийска поверил сомнительному сообщению, в котором предлагалось купить дешевый бензин по акции. В результате он лишился 10 тысяч рублей.

54-летнему бийчанину поступило сообщение от якобы представителя топливной компании. Он сообщил, что сейчас действует акция, поэтому бензин можно приобрести с хорошей скидкой. Акция действовало только в определенные сроки, и нужно было срочно заказывать топливную карту, сообщает Му-Мвд-России Бийское.

Бийчанин перешел по указанной ссылке и ввел свои банковские реквизиты. Тут же с его карты списались 10 тысяч рублей. Мужчина стал звонить на горячую линию компании, и в результате выяснил, что никакой акции не проводилось. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

Новости Бийска

Алтайская правда