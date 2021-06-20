Горняк22: 18 человек пострадали в Ялте из-за проливных дождей

Количество пострадавших в Ялте из-за дождей и подтоплений увеличилось до 18 человек. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.

По словам главы города, травмы получили 18 человек. Также есть 1 погибший и одна женщина пропала без вести.

Циклон принес на полуостров сильные дожди. Была подтоплена Керчь и районы на востоке. На Южном берегу больше всего пострадала Ялта, где выпало более 135 мм осадков.

Селевые потоки затопили поселки Голубой залив, Ореанда, Ливадия-2, Кореиз, Гурзуф, улицу Курчатова, Бахчисарайское шоссе, автодорогу Гончарное — Ялта. Оказался подтопленным 101 дом и 13 отелей, повреждены пляжи. На территории города прекращена подача воды, пишет ТАСС.

В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, подача газа.

Алтайская правда