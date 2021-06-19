Горняк22: Ревнивый бийчанин поджег гражданскую супругу

Решив отомстить сопернику, бийчанин тяжело ранил его, а гражданскую супругу поджег. Женщина скончалась от ран, а пламенный Отелло теперь надолго лишился свободы.

И вечер испортился

Приглашая знакомых в гости, молодой житель Бийска не подозревал, что их визит приведет к жутким последствиям. Как мужчина рассказывал потом следователю и в суде, жил он на съемной квартире. Вечером 2 января ему стало скучно, да и захотелось кого-нибудь угостить крепким напитком, которого у него было целых четыре литра.

Юрий и Наталья на предложение с удовольствием откликнулись.

Сначала общались вполне мирно. Разговаривали на бытовые темы, смеялись. Но когда Наталья задремала, ее супруг вдруг стал предъявлять претензии хозяину жилища. Гостю показалось, что тот неравнодушен к его жене. И симпатия эта взаимная. К тому же припомнил, что как-то раз женщина ночевала у приятеля. Схватив нож, Юрий ударил предполагаемого соперника в шею. Испугавшись, что расправа продолжится, раненый выскочил на балкон. И оттуда наблюдал за происходящим в комнате. Творился там настоящий кошмар…

Юрий сначала попытался поднять Наталью с дивана, а потом стал бить по голове. И, расплескав остатки напитка на женщину и диван, бросил зажженную спичку… Что было дальше, мужчина с балкона не видел, так как, потеряв сознание, упал. А очнулся он уже в реанимации.

Странный полицейский

То, что в многоэтажке пожар, заметила соседка. Женщина проснулась от запаха гари (к тому времени уже наступила ночь), встревожилась, отправилась в подъезд. На полу возле квартиры, откуда пахло дымом, увидела капли крови. Из-за двери слышались тихие женские стоны. На площадку вышел также другой сосед. И его разбудил запах гари. Стали звонить в полицию.

Уже через несколько минут зазвонил домофон. А когда впустили человека, представившегося полицейским, он повел себя странно. Поднявшись по лестнице, стал стучать в проблемную квартиру. Сказал, что у него там жена. Услышав же, что соседи вызвали правоохранителей и пожарных, быстро убежал вниз.

Приехавшие пожарные вытащили из квартиры обгоревшую женщину. Она лежала у самой двери. А погасив огонь, вынесли с балкона истекающего кровью мужчину.

Пострадавших увезла скорая помощь. Но если раненому мужчине удалось выжить благодаря врачам, то женщину спасти не удалось. Ожоги оказались слишком сильными.

«Спровоцировал…»

Когда Юрия, который устроил весь этот кошмар, задержали правоохранители, он заявил, будто бы ранил хозяина квартиры нечаянно. Якобы тот вел себя вызывающе, оскорблял гостя. А потом Юрию показалось, что приятель хочет устроить драку, поэтому схватил с синтезатора, который стоял в комнате, ножницы и ударил первым. Но сделал это не специально, а по инерции. Смерти никому не желал, все произошло рефлекторно…

А Наталья, по словам Юрия, сама себя облила и подожгла, так как разлила из-за собственной неловкости «угощение». Тут же стала прикуривать и уронила еще и сигарету. Вот, мол, огонь и вспыхнул. Юрий же выскочил на улицу, так как запаниковал. И дверь тамбура захлопнулась. Потом вернулся, представившись полицейским, хотел спасти жену. Но было уже поздно.

Первые 5 лет – в тюрьме

В суде ревнивец-поджигатель также пытался оправдаться, надеясь, что получит не очень строгое наказание за свои проделки. Но суд счел его виновным.

Как рассказала «АП» прокурор отдела гособвинителей прокуратуры края Севиль Вакаева, в свои 40 с небольшим лет мужчина совершил уже несколько преступлений. В том числе избиение человека, повлекшее смерть. Провел в колонии около десяти лет и в 2018 году освободился. Так что при назначении наказания суд учел особо опасный рецидив. Теперь ему придется провести в тюрьме 5 лет, а потом еще 15 в колонии особого режима. Также с него взыскано около 90 тысяч рублей в пользу хозяина квартиры, которой потребовался ремонт после пожара.

Кстати, предыдущая супруга Юрия рассказала в суде, что ей тоже доставалось от не в меру эмоционального мужчины. Он и бил ее, и угрожал поджечь. И получилось, что к новой жене мужчина относился не лучше.

Алтайская правда