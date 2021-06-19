Горняк22: «Это спецоперация». Аферисты обманули бийчанку на полмиллиона

Жительница Бийска попалась на классическую схему мошенников и лишилась крупной суммы денег.

Кто-то позвонил 63-летней женщине якобы из банка, представился менеджером и заявил, что аферисты взломали её счет и уже переводят оттуда средства, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Испугавшейся за свои финансы гражданке объяснили, что все сбережения и кредитные средства надо срочно снять. Но почему-то обналичивания было недостаточно для безопасности. Незнакомец настаивал, что деньги необходимо перевести на «безопасный счет», специально созданный в банке-партнере.

Также он добавил: «Вам вернётся вся сумма. Но позже. А пока идет спецоперация по задержанию аферистов».

В целом женщина внесла на сторонний счет 564 тыс. рублей. А потом поняла, что её обманули мошенники.

В полиции рекомендуют звонить на горячую линию банка, если кажется, что счет атакуют мошенники.

Новости Бийска

Алтайская правда