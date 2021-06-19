Горняк22: Барнаульцу грозит тюрьма за кражу спасательного жилета из самолета

В Барнауле задержан 51-летний мужчина, похитивший спасательный жилет из самолета.

Бортпроводники прибывшего из Хабаровска в Новосибирск самолета обратились в полицию с заявлением о пропаже спасательного жилета из-под сиденья. Как выяснилось, его прихватил с собой один из пассажиров – житель Алтайского края, после прилета выехавший из Толмачево в Барнаул.

Сам задержанный впоследствии пояснил, что хотел посмотреть, как работает жилет и показать его родственникам. Теперь ему грозит суд за кражу и наказание вплоть до двух лет лишения свободы или 80 тысяч рублей штрафа.

Барнаул

Алтайская правда