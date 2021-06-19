Горняк22: Мошенница притворилась доктором и украла у рубцовской пенсионерки 80 тыс. рублей

Рубцовская полиция объявила в розыск аферистку, которая ходит по квартирам под видом врача и обворовывает пенсионеров.

Накануне мошенница явилась к 84-летней жительнице Рубцовска и представилась медиком, проводящим обследование пожилых людей на дому. Осмотрев пенсионерку, она «диагностировала» ей остеохондроз и ушла. На следующий день выяснилось, что вместе с ней «ушли» 80 000 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» возбуждено уголовное дело.

Фото иллюстративное

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Алтайская правда