Горняк22: Куривший в самолете пассажир оштрафован на Алтае

В аэропорту Горно-Алтайска был составлен протокол на пассажира, летевшего из Москвы. 35-летний житель Алтайского края курил в туалете лайнера.

В транспортной полиции указали, что запрет на курение на борту воздушного судна – не блажь, а важное условие техники безопасности полетов. За нарушение этого правила авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и взыскать с него сумму возможного ущерба и убытков.

К слову, сегодня депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты как раз рассматривали во втором чтении законопроект, устанавливающий ответственность за использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов и кальянов.

Алтайская правда