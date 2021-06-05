Горняк22: Миллиард рублей потратят на строительство в Белокурихе гостиницы с клиникой

Виктор Томенко и Владимир Шуппо Фото: правительство Алтайского края

Строительство первой очереди проекта планируют завершить к концу 2022 года. На территории комплекса «Гранд-Крио Алтай» разместится отель на 54 номера, коттеджи, ресторан и зоны отдыха

Правительство Алтайского края на Петербургском экономическом форуме заключило соглашение о строительстве гостиничного комплекса «Гранд-Крио» с круглогодичной клиникой превентивной медицины в «Белокурихе Горной», сообщает пресс-служба правительства региона.

«Проект, о котором мы сегодня договорились, подписав соглашение, предполагает строительство достаточно большого отеля и клиники, увеличение рабочих мест», – сказал основатель компании «Гранд-Крио Алтай» Владимир Шуппо.

Он рассказал, что клиника превентивной медицины призвана изменить отношение к санаторно-курортному лечению за счет комфортного размещения и применения современных медицинских технологий. Шиппо выразил надежду, что этот комплекс сделает Белокуриху центром притяжения и местом, «где человек уверенно будет понимать, что он получит высокий результат».

Ранее сообщалось, что в 2022 году на территории курорта «Белокуриха Горная» построят круглогодичную клинику превентивной медицины «Гранд-Крио Алтай». 28 апреля 2021 года глава региона Виктор Томенко встретился с инвестором Владимиром Шуппо, который решил сделать региону такой подарок в знак «благодарности малой родине».

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