Горняк22: Эксперты назвали четыре продукта для ночного перекуса

Киви Фото: pixabay.com

Специалисты рассказали о продуктах, которые любители перекусить ночью могут съесть без последствий для здоровья и фигуры

Диетологи перечислили четыре продукта, которые подойдут для вечернего приема пищи, сообщает «Лента.ру».

По словам экспертов, перед сном можно есть творог, потому что он содержит медленно усваиваемый белок. Чтобы блюдо было вкуснее, можно добавить кусочка персика или банана. Это повысит уровень витамина С.

Утолить голод перед сном также помогут орехи. Кроме того, они снижают раздражительность и риск сердечно-сосудистых заболеваний. В качестве альтернативы орехам можно взять хумус.

Ещё одними продуктами, которые помогут продержаться до завтрака, оказались киви и греческий йогурт. Фрукт содержит серотонин (гормон счастья), который поможет быстро заснуть, а йогурт из-за казеина и кальция даст чувство насыщения и поможет быстрее уснуть.

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