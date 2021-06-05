Горняк22: Три человека погибли в ДТП на Чуйском тракте в Тальменском районе

Серьезная авария произошла минувшей ночью на 230 км трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Тальменском районе Алтайского края. При столкновении двух автомобилей погибли три человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 03:15. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, мужчина 1983 г.р. на автомобиле ВАЗ-211440 ехал со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. Водитель выехал полосу встречного движения и столкнулся с Renault RTP, за рулем которого был мужчина 1974 г.р.

От полученных травм три человека скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Погибли водитель ВАЗа и его пассажиры — мужчины 1988 г.р. и 1991 г.р.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают точные обстоятельства и причины произошедшей автоаварии.

Фото из паблика «Инцидент Барнаул»

ДТП | Тальменский район

Алтайская правда