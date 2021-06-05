Горняк22: Жительница Алтая поверила лжеполицейскому и перевела деньги неизвестно куда

Очередная история с телефонными мошенниками случилась в Алтайском крае. Неизвестный позвонил 45-летней жительнице Рубцовска, и та отдала свои деньги.

Как позднее женщина рассказала МВД, она услышала в трубке незнакомый мужской голос, человек представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что какие-то банковские работники пытаются снять деньги с её счета. Сказал, что надо опередить негодяев и перевести деньги на безопасный счет.

Перепуганная рубцовчанка побежала к банкомату, сняла 72 тыс. рублей и внесла их на счет, который ей продиктовал загадочный собеседник.

В тот же день раздался еще один звонок. На этот раз незнакомец назвался полицейским и сообщил, что кто-то пытается взять кредит на имя этой женщины. Чтобы решить проблему, надо самой подать заявку на оформление займа и перевести деньги на тот же счет.

Женщина оформила на себя кредит на 150 тыс. рублей, сняла деньги в банкомате и перевела мошенникам. Так она потеряла за день 222 тыс. рублей. Позже поняла, что была дважды обманута, и обратилась в настоящую полицию.

Что надо знать, чтобы не поверить мошенникам

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, и напоминают: мошенники могут представляться сотрудниками банков, полицейскими, представителями брокерских контор и медицинских страховых компаний.

Они пользуются программами по замене номера, и человек видит, будто ему звонят с горячей линии банка, дежурной части или другой известной организации. Часто их номера начинаются с цифр 8 800…, 8 945…

Мошенники могут сказать, что:

с вашим счетом производятся подозрительные операции,

вы выиграли крупную сумму денег,

вам положена компенсация за некачественные медицинские услуги,

вы можете приумножить свой капитал, доверившись фонду или биржевому брокеру.

Кроме того, они постоянно придумывают новые схемы, поэтому в любом случае нужно проявлять осторожность и при необходимости обращаться в полицию или банк самостоятельно.

Новости Рубцовска

Алтайская правда