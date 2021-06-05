Горняк22: Жительница Алтая поверила лжеполицейскому и перевела деньги неизвестно куда
Очередная история с телефонными мошенниками случилась в Алтайском крае. Неизвестный позвонил 45-летней жительнице Рубцовска, и та отдала свои деньги.
Как позднее женщина рассказала МВД, она услышала в трубке незнакомый мужской голос, человек представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что какие-то банковские работники пытаются снять деньги с её счета. Сказал, что надо опередить негодяев и перевести деньги на безопасный счет.
Перепуганная рубцовчанка побежала к банкомату, сняла 72 тыс. рублей и внесла их на счет, который ей продиктовал загадочный собеседник.
В тот же день раздался еще один звонок. На этот раз незнакомец назвался полицейским и сообщил, что кто-то пытается взять кредит на имя этой женщины. Чтобы решить проблему, надо самой подать заявку на оформление займа и перевести деньги на тот же счет.
Женщина оформила на себя кредит на 150 тыс. рублей, сняла деньги в банкомате и перевела мошенникам. Так она потеряла за день 222 тыс. рублей. Позже поняла, что была дважды обманута, и обратилась в настоящую полицию.
Что надо знать, чтобы не поверить мошенникам
В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, и напоминают: мошенники могут представляться сотрудниками банков, полицейскими, представителями брокерских контор и медицинских страховых компаний.
Они пользуются программами по замене номера, и человек видит, будто ему звонят с горячей линии банка, дежурной части или другой известной организации. Часто их номера начинаются с цифр 8 800…, 8 945…
Мошенники могут сказать, что:
- с вашим счетом производятся подозрительные операции,
- вы выиграли крупную сумму денег,
- вам положена компенсация за некачественные медицинские услуги,
- вы можете приумножить свой капитал, доверившись фонду или биржевому брокеру.
Кроме того, они постоянно придумывают новые схемы, поэтому в любом случае нужно проявлять осторожность и при необходимости обращаться в полицию или банк самостоятельно.
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