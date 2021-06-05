Горняк22: Полиция подозревает барнаульского физика в «радиационных» подлогах

В Барнауле транспортная полиция выявила факт служебного подлога. По их данным, закон нарушил специалист регионального «Центра гигиены и эпидемиологии».

Как сообщает Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте, с января по май 2020 года эксперт-физик вписывал ложные данные в протоколы и акты. По договору с коммерческой организацией он должен был проверять на радиацию металлолом в железнодорожных полувагонах. Однако он ничего не осматривал и не измерял уровень излучения, зато в бумагах указывал, что всё безопасно, и вагоны с ломом можно отправлять получателю.

По 12 эпизодам полицейские возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Они расследуют уже не первое подобное дело. Ранее было выявлено 85 эпизодов аналогичного подлога, совершенных другим экспертом-физиком того же Центра. Тот человек тоже должен был проверять металлолом.

Фото: управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу

Барнаул

Алтайская правда