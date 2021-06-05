Горняк22: На Алтае молодая мать идёт под суд за попытку утопить 2-летнего сына

Молодая жительница Крутихинского района чуть не убила своего маленького сына. Трагедии удалось избежать только благодаря быстрой реакции ее знакомого.

Как рассказали в региональном следственном управлении, 22-летняя девушка в прошлом году постоянно била двухлетнего сына, требуя от него неукоснительного послушания.

Однажды вечером, в июне 2020 года, она выпивала в компании друзей на берегу реки. Рядом был сын, который играл в мобильный телефон и случайно уронил гаджет в воду. Это разозлило мать, и она стала угрожать малышу убийством. После этого зашла с ним в воду, подальше от берега, и несколько раз погрузила ребенка с головой на глубину больше его роста. В итоге она так и оставила мальчика в воде, а сама ушла на берег. К счастью, малыша вовремя достал из реки её знакомый.

Во время предварительного следствия женщина не признала вину. Тем не менее, следователи предъявили ей обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — об истязании несовершеннолетнего, ненадлежащем воспитании и покушении на убийство малолетнего (п. « г» ч. 2 ст. 117, ст. 156, ст.30 ч.2 ст.105). Следующим этапом будет суд.

Использовано иллюстративное фото

Крутихинский район

Алтайская правда