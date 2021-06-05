Горняк22: СГК выделит порядка 100 млн рублей на ремонт после обрушения трубы

«Сибирская генерирующая компания» намерена выделить порядка 100 млн рублей на ликвидацию последствий обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Работы должны быть завершены до начала следующего отопительного сезона.

Цифра пока ориентировочная, она может измениться. Специалистам предстоит восстановить контейнер топливоподачи, который был поврежден из-за обрушения, привести в порядок эстакады и разобрать саму трубу, сообщает «ТАСС».

Напомним, в апреле здесь обрушилось 30 м железобетонной конструкции. Было возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Трубу решили не восстанавливать, а демонтировать.

Изначально на подготовку станции к следующему зимнему сезону планировалось выделить 465 млн рублей. Но обрушение трубы потребовало выделения дополнительных средств из резервных источников.

Фото: скрин из выпуска «Вести22»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обрушением трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле заинтересовались следователи

Барнаул

Алтайская правда