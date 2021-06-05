ГОРНЯК22 05.06.2021
Алтайский край

Горняк22: СГК выделит порядка 100 млн рублей на ремонт после обрушения трубы

Горняк22
47 минут Ago

«Сибирская генерирующая компания» намерена выделить порядка 100 млн рублей на ликвидацию последствий обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Работы должны быть завершены до начала следующего отопительного сезона.

Цифра пока ориентировочная, она может измениться. Специалистам предстоит восстановить контейнер топливоподачи, который был поврежден из-за обрушения, привести в порядок эстакады и разобрать саму трубу, сообщает «ТАСС».

Напомним, в апреле здесь обрушилось 30 м железобетонной конструкции. Было возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Трубу решили не восстанавливать, а демонтировать.  

Изначально на подготовку станции к следующему зимнему сезону планировалось выделить 465 млн рублей. Но обрушение трубы потребовало выделения дополнительных средств из резервных источников.

Фото: скрин из выпуска «Вести22»

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Алтайская правда

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