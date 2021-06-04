Горняк22: Загазованные Барнаул и Бийск могут войти в федеральный проект «Чистый воздух»

Экология. Трубы. Грязный воздух Фото: pixabay.com

Для улучшения экологической ситуации в городах проекта предлагается развитие электротранспорта, озеленение и переход на газ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках Петербургского международного экономического форума подписал с Росприроднадзором меморандум о взаимодействии в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Об этом 3 июня сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что таким образом закреплена договоренность о совместной работе по включению в программу Бийска и Барнаула.

Целью проекта «Чистый воздух» является снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах.

Для улучшения экологической ситуации в городах предлагается развитие электротранспорта, обновление подвижного состава общественного транспорта, озеленение, охрана и защита лесов, развитие газораспределительной системы, содействие в газификации домовладений.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Алтайский край попал в засекреченный доклад об экологии.

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