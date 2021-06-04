Горняк22: Эксперт рассказал о последствиях засыпки барнаульского Ковша

Ковш, Обь Фото: Анна Меньшикова

По словам Вакаева, проблема касается не только жителей «протестующих» домов — остальные горожане тоже лишаться «прекрасной зеленой зоны»

В случае начала засыпки барнаульского Ковша – живописного водоема в престижном районе города, который когда-то был частью Оби – процесс уже невозможно будет остановить. Такое мнение выразил депутат краевого парламента и управляющий барнаульским парком «Изумрудный» Владислав Вакаев.

Ранее жители близлежащих домов рассказали СМИ о планах местного застройщика расширить берег, чтобы возвести на нем панельные дома.

«Самое неприятное, что это только начало наступления на многострадальный Ковш. Стоит только начать его засыпку, как это процесс будет не остановить. Среди застройщиков появится много желающих получить здесь участок, – заявил Вакаев в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что ситуация касается не только жителей «протестующих» домов.

«Ковш и лежащий за ним остров Побочень – очень перспективная и недооцененная территория. В перспективе на острове можно сделать прекрасную зеленую зону, а также набережную. Это место могло бы стать настоящей визитной карточкой Барнаула», – отметил спикер.

По его словам, через протоку можно было бы перебросить велопешеходный мост и реконструировать улицу Промышленную, получив «весьма привлекательную» зону для комплексного развития, однако эти планы могут «обнулить» начавшиеся работы.

«Вот почему считаю необходимым начать активную кампанию противодействия этим планам», – резюмировал Вакаев.

Он сообщил, что на встрече с местными жителями уже договорился в ближайшее время начать сбор подписей против ликвидации Ковша «и с требованием начать развитие этой территории с учетом интересов горожан»

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