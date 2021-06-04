Горняк22: Названы овощи и корнеплоды, которые еще можно посеять в июне

Огород Фото: pixabay.com

У июньских посадок есть значительное преимущество — теплая земля, а это значит, что все будет быстро восходить и расти как на дрожжах

Если садоводы не успели что-то высадить весной, то июнь прекрасно подойдёт для посадок, которые впоследствии тоже могут принести урожай, сообщает «Слово и Дело».

В июне можно засеять огород картошкой. Главное при том – не выбирать поздние сорта. Если посадить ранние сорта, то в середине августа можно будет собирать урожай, а в начале сентября поспеет картофель средних сортов.

При июньской посадке моркови следует смотреть сроки созревания сорта, которые указаны на пакете с семенами. Обычно этот срок колеблется от 90 до 130 дней. Такие овощи выращивают, чтобы хранить зимой.

Кроме того, в начале июня можно засеять ранние сорта свеклы. Нужно выбирать семена со сроком созревания меньше 120 дней, чтобы успеть собрать урожай до заморозков.

Посаженная в начале июня капуста даст урожай уже к середине августа. При этом капуста не боится холодов, поэтому можно высаживать даже поздние сорта.

Подойдут для июня и скороплодные овощи. Кабачки, огурцы и патиссоны созревают около 60 дней и в начале августа могут дать урожай.

Ранее «Толк» сообщал, как и когда правильно поливать огород. Свежевысаженную рассаду рекомендуют поливают каждый день, а прижившиеся растения – раз в 2-3 дня.

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