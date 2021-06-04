ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Избирательные вампиры. Почему комары кусают людей и как спастись от насекомых

Горняк22
10 часов Ago

Укус комара. Губы Фото: Stefan Keller с сайта Pixabay

Комары избирательны в выборе жертвы, ведь далеко не все люди для них одинаково «вкусны». Разбираемся, как они выбирают цель и как максимально эффективно защититься от их укусов

Комары пьют кровь не для того, чтобы питаться, а чтобы откладывать яйца. Пои этом кровь некоторых людей по физическим и химическим характеристикам больше подходит для кладки. Эти люди чаще становятся жертвами комаров, пишет Wonderzine.com.

Кого комары кусают чаще

  • Девушек и детей.
  • Людей в черной, темно-синей и красной одежде.
  • Обладателей первой группы крови с отрицательным резус-фактором.
  • Людей, которые быстро дышат или сильно потеют.
  • Тех, кто занимается спортом.
  • Грязных, немытых людей, перечисляет intex-press.by.

Как защититься от укусов комаров

Первый и главный способ защитить себя от комаров – пользоваться репеллентами. Но есть и несколько народных средств:

  • растереть в ладонях листок полыни или бузины,
  • добавить в масло для тела ваниль, лаванду, корицу или розмарин и нанести на кожу;
  • нанести на тело эвкалиптовое масло с добавлением лимонного сока.

ТОЛК

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