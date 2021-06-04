Горняк22: «Барнаулкапстрой» отбился от банкротства и продолжает строить ЖК «Парковый»

Визуализация проекта ЖК "Парковый в Барнауле Фото: "Барнаулкапстрой"

Дольщикам проблемного жилищного комплекса, возводящегося на Горе строительной компанией, принадлежащей мэрии Барнаула, рассказали о том, как будет достроено их жилье

3 июня в мэрии прошла очередная встреча с инициативной группой дольщиков ЖК «Парковый», достройка которого могла не состоятся из-за возможности банкротства «Барнаулкапстроя» (БКС) .

Встречный иск

Как пояснил дольщикам замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров, компании удалось отбиться от иска о долге в 5 млн рублей, из-за которого компания «СДЛ-групп» Александра Емельянова подала на «Барнаулкапстрой» иск о банкротстве. Теперь застройщик «Паркового» должен будет оплатить только другой долг Емельянову порядка 400 тысяч.

В свою очередь, БКС подавал ранее встречный иск к компании «Сибресурс», которую также возглавляет Александр Емельянов. Этот иск арбитраж накануне удовлетворил, «Сибресурс» признан банкротом. Строительная компания, принадлежащая администрации Барнаула БКС хочет потребовать с бывшего партнера около 160 млн рублей.

Как продолжится стройка

Руководитель БКС Сергей Шумов сообщил дольщикам, что для продолжения строительства ЖК «Парковый» решено продать на открытом аукционе складскую базу этого предприятия. Ее оценили в 70 млн рублей и есть уже желающие поучаствовать в торгах.

Группа «Адалин-Строй» ведет подрядные работы на объекте. Сергей Шумов проинформировал дольщиков об этапах работ на пяти секциях жилищного комплекса, в какой последовательности будет проходить строительство. Работы на третьей блок-секции подходят к концу, здесь делают гидроизоляцию, отделку и т.д. На первой блок-секции перекрывается кровля, на второй – кладут парапеты, после чего тоже начнут делать кровлю. На четвертой и пятой блок-секциях собираются заключать договоры на осуществление кладки.

Гараж и котельная

Долгие дебыта вызвало предложение застройщика отказаться от строительства подземной парковки, чтобы ускорить передачу квартир. Цены на металл с начала года резко выросли, поэтому стоимость подземного гаража дошла по предварительным расчетам до 100 и более млн рублей. Строительство этого сооружения может затянуть или сорвать сдачу готовых квартир. Вместо этого БКС предлагает дольщикам прирезать к их участку принадлежащий компании соседний земельный участок, на котором организовать наземную парковку. Но какой она будет – закрытой или открытой – Сергей Шумов пока не может сказать, для этого нужно сделать соответствующий проект.

К следующей встрече зам мэра поручил руководителю БКС подготовить проект по парковке. Также Андрей Федоров сообщил, что прорабатывается вопрос о выкупе у БКС котельной этого ЖК, чтобы передать ее в эксплуатацию единой энергоснабжающей организации.

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