Горняк22: В Алтайском крае судят мужчину, который получил чужую зарплату

Фото Олег БОГДАНОВ

Житель Красногорского района предстанет перед судом за то, что жестко обманул бухгалтера родного предприятия.

Как рассказала «АП» помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, мужчина, работая на одном из предприятий района, решил получить две зарплаты. Деньги там выдавались наличными, чем и решил воспользоваться злоумышленник.

Надев медицинскую маску на лицо, якобы ради соблюдения масочного режима, он утром пришел в бухгалтерию, где назвался именем своего коллеги. Бухгалтер, не проверив личность гражданина, выдала ему чужую заработную плату — более 16 тысяч рублей.

В этот же день после обеда мужчина вновь пришел в бухгалтерию, но уже без маски на лице, и благополучно получил еще и свою собственную зарплату. Но обман был вскоре обнаружен.

Обманщика установили по подписи. За полученные деньги в обоих случаях он расписался своей подписью. И после этого мужчина стал фигурантом уголовного дела. Каким будет его наказание, решит суд.

Красногорский район

Алтайская правда