Горняк22: Алтайские росгвардейцы спасли детдом от возможного пожара
Росгвардейцы в Алтайском крае первыми увидели пожар и помогли с эвакуацией. Горел жилой дом в Павловске, рядом с Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Старшина Павел Переверзев и сержант Захар Орлов патрулировали район и в 16:30 заметили дым со стороны детского дома. Приблизившись к месту происшествия, они обнаружили горящие хозпостройки и деревянный забор. Пламя уже переходило на жилой дом, стоящий рядом с Центром.
Росгвардейцы вызвали полицию и МЧС, выяснили, что в жилом доме людей нет, вместе с работниками Центра эвакуировали детей, раскатали рукава пожарного гидранта и начали тушить огонь. Они успели принять меры для того, чтобы пламя не перешло на детдом. Когда прибыли пожарные, сотрудники вневедомственной охраны продолжали им помогать.
В результате пожара сгорели хозпостройки и часть веранды жилого дома. Зато удалось избежать более серьезных последствий.
Пожар | Павловский район