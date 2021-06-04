Горняк22: Алтайские росгвардейцы спасли детдом от возможного пожара

Росгвардейцы в Алтайском крае первыми увидели пожар и помогли с эвакуацией. Горел жилой дом в Павловске, рядом с Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Старшина Павел Переверзев и сержант Захар Орлов патрулировали район и в 16:30 заметили дым со стороны детского дома. Приблизившись к месту происшествия, они обнаружили горящие хозпостройки и деревянный забор. Пламя уже переходило на жилой дом, стоящий рядом с Центром.

Росгвардейцы вызвали полицию и МЧС, выяснили, что в жилом доме людей нет, вместе с работниками Центра эвакуировали детей, раскатали рукава пожарного гидранта и начали тушить огонь. Они успели принять меры для того, чтобы пламя не перешло на детдом. Когда прибыли пожарные, сотрудники вневедомственной охраны продолжали им помогать.

В результате пожара сгорели хозпостройки и часть веранды жилого дома. Зато удалось избежать более серьезных последствий.

Пожар | Павловский район

Алтайская правда