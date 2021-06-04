ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Лишний в списке. Рубцовский чиновник отправляется под суд за взятку

Горняк22
10 часов Ago

В Алтайском крае будут судить бывшего заведующего отделом администрации Рубцовского района. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Как сообщила помощница руководителя краевого управления следкома по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, чиновник получил взятку на общую сумму 400 тыс. рублей. Это произошло в период с декабря 2018 по июнь 2019. Мужчина отвечал за исполнение программы по соцвыплатам на покупку жилья, и его попросили включить одного человека в список претендентов на помощь государства. Так и было сделано, и вклинившийся в список кандидат получил социальную выплату.

Во время расследования чиновник признал вину. Следователь наложил арест на его имущество на сумму более 900 тыс. рублей.

Рубцовский район 

Алтайская правда

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