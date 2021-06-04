Горняк22: Внеплановые проверки аттракционов в Алтайском крае начнутся 4 июня

В Алтайском крае прокуратура согласовала проведение внеплановых проверок аттракционов. Об этом 3 июня сообщили в инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края.

Заявления о согласовании таких проверок были поданы в надзорное ведомство еще 31 мая – сразу после инцидента у ТЦ «Район», где при опрокидывании батута пострадали дети. Сначала прокуратура отказала, не найдя оснований для проверок. Затем, 2 июня, инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, уже после рейдовых осмотров, передала в прокуратуру новый пакет заявлений на внеплановые проверки.

Спустя сутки ведомство дало разрешение. Проверки начнутся 4 июня и продлятся до 10-11 июня. В то же время в течение года продолжатся плановые рейдовые осмотры. По итогам рейдов могут быть инициированы новые внеплановые проверки.

Барнаул

Алтайская правда