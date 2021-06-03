Горняк22: В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе

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По последним данным ВОЗ, в мире заразились коронавирусом уже более 170 млн человек, их них около 3 млн умерли, в том числе от пневмонии

25 мая Министерство здравоохранения России зарегистрировало новое ингаляционное лекарство «Лейтрагин», сообщил сайт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавирусной инфекции», – рассказали в агентстве.

В августе 2020 года ФМБА получило три патента в рамках разработки этого препарата. Применение в сочетании с другим лекарством, лечение коронавируса и профилактика тяжелых осложнений и пневмонии.

Клинические исследования показали, что среди 320 пациентов со среднетяжелой формой коронавируса, получавших лекарство, не было ни одного смертельного исхода и случаев перехода заболевания в более тяжелую форму. Сейчас начинается промышленное производство препарата.

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