Горняк22: В России летом могут возобновить авиасообщение с Турцией

Турция. Пляж Фото: pixabay.com

Глава Ростуризма напомнила, что решение о возобновлении авиасообщения с Турцией принимает не ведомство, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

В Ростуризме предполагают, что к июлю этого года россияне снова смогут летать на курорты Турции, заявила глава ведомства Зарина Догузова на канале «НТВ».

«Мы надеемся, что позитивная динамика по ситуации с коронавирусом у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан появится возможность отправиться на турецкие курорты», – сказала она.

Руководитель Ростуризма отметила, что сейчас порядка миллиона россиян забронировали или оплатили места на турецких курортах. При этом общий объем обязательств перед гражданами составил практически 30 млрд рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что Турция предложила России возобновить авиасообщение на курорты. По словам турецкого министра культуры и туризма, сейчас все зависит от решения властей России и их политики в области здравоохранения.

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