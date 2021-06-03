Горняк22: Кто виноват и что делать. Что известно о ЧП с батутом и о состоянии потерпевших

Надувной батут. Фото: Алексей Кучерявых

На данный момент состояние пострадавших детей медики оценивают как крайне тяжелое. Улучшений, к сожалению, пока не наблюдают

Несколько дней контролирующие органы в Алтайском крае «стоят на ушах» из-за ЧП с надувным батутом. Двое детей оказались в реанимации после опрокидывания аттракциона. Возбуждены два уголовных дела, владелицу батута посадили под домашний арест, и это еще не предел: в регионе инициировали массовую проверку надувных комплексов. «Толк» собрал всю информацию о ЧП, которая известна на данный момент.

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Когда и где произошло ЧП с батутом?

Днем 30 мая в микрорайоне Докучаево в Барнауле возле ТЦ «Район» опрокинулся большой надувной батут, на котором играли дети. Конструкция поднялась в воздух с асфальта, зацепилась за трамвайные провода и опрокинулась.

На аттракционе находились четыре ребенка. Двое успели спрыгнуть, а двух девочек трех и четырех лет выбросило через ограду на проходящие рядом трамвайные пути. На место оперативно прибыли спасатели. Детские реанимационные бригады доставили детей в «Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи».

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Почему батут опрокинулся?

Первоначально сообщалось, что устройство могло лопнуть от перегрева или излишнего давления. Затем появилась информация, что батут сорвало со строп.

30 мая, 19:02

Появились кадры момента ЧП с детским батутом в Барнауле

На съемке видно, что порывом ветра массивный аттракцион отрывает от земли, поднимает на несколько метров в воздух и переворачивает

По предварительным данным следствия, батут был плохо закреплен. Часть креплений вырвало из-за ветра. Ситуацию усугубило место расположения аттракциона: он находился в считанных метрах от трамвайных путей.

«Часть батута просто была не закреплена. Установлено, что кольца были утоплены в брусчатку, и там не было возможности крепить сооружение», – пояснял «Банкфаксу» руководитель следственного отдела по Ленинскому району Барнаула Александр Соловов.

Кроме того, батут был привязан к забору, что нарушает требования безопасности.

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Как себя чувствуют пострадавшие девочки?

Медики оценивают состояние пострадавших девочек как тяжелое и крайне тяжелое. Обе лежат в реанимации, одна из них находится на аппарате ИВЛ. На вечер 2 июня их состояние не изменилось.

По информации минздрава края, у маленьких пациенток закрытые черепно-мозговые травмы и переломы. Детям проводят все необходимые диагностические и лечебные процедуры. Алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов держит ситуацию на особом контроле.

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Кто виноват в опрокидывании батута?

Батут принадлежит предпринимателю Игорю Красакову. Его следователи задержали в аэропорту «Толмачево», куда он прилетел из командировки. Между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок. Фактически бизнесом занимается мать мужчины, Светлана Красакова.

02 июня, 10:08

Проверка нашла нарушения при эксплуатации аттракционов на Алтае

Пока в Бийске разрешили работать батутам только на Петровском бульваре. Готовится распоряжение по площадке перед ТЦ «АБ» и в парке Вали Максимовой

Алтайский Следком предъявил фактической владелице обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Вечером 2 июня Светлану Красакову посадили под домашний арест. Поводов для ограничения свободы Игоря Красакова пока не нашли, но его действиям тоже дадут юридическую оценку.

Фигуранткой уголовного дела также может стать 28-летняя девушка-билетерша. Известно, что она пыталась остановить взлетевшую конструкцию, но чисто физически не могла этого сделать. Однако специалист была обязана прекратить работу аттракциона из-за сильного ветра.

Контролировать эксплуатацию батута должны были сотрудники регионального управления Ростехнадзора. Кто-то из них в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела по факту халатности (ст. 293 УК РФ).

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Что говорят собственники аттракциона?

Собственники батута уже дают следователям показания. Светлана Красакова комментировала ситуацию «Комсомольской правде». Женщина заявила, что по ее данным, батут был исправен и «привязан по всем правилам».

По ее словам, в этот день в городе поднялся внезапный ветер. Обычно в плохую погоду батут не эксплуатировали. Контролер якобы не успела вовремя среагировать на ситуацию.

Известно, что батут эксплуатировался 2,5 месяца. Он 2019 года выпуска, но в 2020 году не работал из-за пандемии.

Светлана Красакова также подчеркнула, что готова оказать помощь семьям пострадавших детей и «молиться за девочек». Она заявила, что после случившегося намерена закрыть бизнес и отойти от дел.

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Будут ли проверять все батуты в Алтайском крае?

В правительстве Алтайского края рассказали, что на данный момент в регионе нет ни одного зарегистрированного батута из-за моратория на регистрацию таких объектов, который действует до октября 2022 года. Власти региона намерены рассмотреть вопрос об изменении сроков действия этого моратория.

По закону все аттракционы, в том числе и батуты, подлежат государственной регистрации. В крае намерены провести внеплановые проверки таких комплексов. К проверке привлекут специалистов прокуратуры и государственной инспекции Гостехнадзора по Алтайскому краю. За нарушения владельцев батутов будут привлекать к ответственности.

В Барнауле работают свыше 20 надувных батутов, 14 из которых установлены на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха. Также проверка коснется 45 батутов в городах и районах края. 7

Куда сообщать о нарушениях на аттракционах?

Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин открыла «горячую» телефонную линию 8 (3852) 35-36-46, куда можно заявить об эксплуатации батутов с возможными нарушениями.

Председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков призвал родителей спрашивать у контролеров документы перед посещением аттракциона.

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