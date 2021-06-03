Горняк22: В Алтайском крае 3 июня жара до +34 градусов сменится грозами и градом

Природа. Лето Фото: pixabay.com

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в регионе — ветер, дожди, местами сильные, придут в Алтайский край уже сегодня

3 июня в Алтайском крае еще будет жарко – дневная температура воздуха составит +29…+34 градуса. Местами в этот день пройдут кратковременные дожди, грозы, по югу возможно выпадение града. Ветер подует южный, 6-11 м/с, с порывами до 13-18 м/с, при грозах шквалы ветра достигнут 23 м/с. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в четверг +29…+31 градус. В конце дня возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер южный, 6-11 м/с.

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